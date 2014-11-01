المغرب تشكل لجنة وزارية بقيادة رئيس الوزراء لحماية الطفل

صادقت الحكومة المغربية على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء تختص بمتابعة النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها من العنف والتمييز.

وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الوزارات ذات الصلة بقضية الطفولة، وتستهدف النهوض بحقوق الطفل وحمايته من خلال التنسيق المستمر لجهود مختلف الجهات الحكومية.

كما تقوم اللجنة الوزارية بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة، وتضمين بنود تلك الخطة بمختلف القطاعات، بجانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الخاصة بمجال الطفولة واصدار التوصيات اللازمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المغرب من بين 10 دول في العالم التي بذلت جهودا ملموسة فيما يخص تخفيض معدلات وفيات الأطفال والأمهات.