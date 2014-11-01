المبعوثون الخاصون الى ليبيا: لا يوجد حل عسكري للأزمة التي تمر بها ليبيا حاليا

أعرب المبعوثون الخاصون إلى ليبيا دعمهم الكامل للوساطة التي يقودها برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لمواصلة الحوار الذي يتيح لمجلس النواب “الشرعي” ان يعمل بشكل طبيعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بباريس للمبعوثين الخاصين – من كل من ألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا وجامعة الدول العربية ومالطا و بريطانيا وتركيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، بحضور المسؤول الأممي برناردينو ليون.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية – في بيان لها اليوم الجمعة- ان المبعوثين الخاصين عبروا أيضاً عن دعمهم لتشكيل حكومة شاملة و ممثلة لكل الأطراف، و الى انسحاب المليشيات من المدن و المطارات في مختلف أنحاء ليبيا، مؤكدين مجددا انه لا يوجد حل عسكري للأزمة التي تمر بها ليبيا حاليا.

كما أدانوا أعمال العنف التي وقعت منذ نداء “غدامس” لوقف اطلاق النار و أشادوا بمن انخرط في الحوار من الطرفين

ودعوا إلى وقف إطلاق النار فورا ودون قيد أو شرط على كامل أراضي ليبيا بما يسمح استئناف المساعدات الإنسانية بشكل فوري. وقالوا إن الذين يعرقلون تلك العملية سيواجهون عقوبات بموجب قرار مجلس الأمن 2174.

كما رحبوا بإرادة المسوؤل الأممي لعقد جولة جديدة من المباحثات في أقرب وقت و دعوا كافة الأطراف الى ازالة كل العوائق التي قد تمول دون ذلك، مؤكدين على ضرورة ان ترمي جهود الشركاء الدوليين الى دعم وساطة الامم المتحدة، و على رفضهم لأي تدخل خارجي في ليبيا .

كما أعربوا عن قلقهم البالغ حيال التهديد الارهابي الذي يؤثر على الوضع السياسي الحالي و الذي يستحيل التغلب عليه بدون دولة ليبية قوية و موحدة.

كما اتفق المبعوثون الخاصون على مواصلة تنسيق الجهود عبر ألية دعم لوساطة الأمم المتحدة.

أ ش أ