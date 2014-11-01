ضبط 3 اشقاء قاموا بتحطيم عيادة طبية بدعوة شرائهم للعقار وقيامهم بتوسعه مقهي لهم بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة دار السلام من إيهاب تامر جندي وهبه سن 62 أخصائي باطنه بمستشفي دار السلام المركزي ” بالمعاش ” ويقيم مدينة ناصر – دائرة قسم ثان سوهاج بقيام بعض الأشخاص بتحطيم وهدم حوائط بشقته الكائنة ببندر دار السلام تستخدم كعيادة طبية.

أنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وتبين صحة البلاغ وتم ضبط كل من – إسلام عبد الستار محمد السمان سن 24 عامل و محمود عبد الستار محمد السمان سن 18 طالب وهاني عبد الستار محمد السمان سن 29 موظف و نور الإسلام علي نور أحمد سن 18 عامل – وجميعهم يقيمون بندر دار السلام كذا ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الهدم بسؤال المذكورين قرر الأول بقيامه وأشقائه بشراء العقار محل البلاغ من مالكه وقيامهم بأعمال الهدم لتوسيع المقهي الخاص بهم المجاور لذات العقار محل البلاغ، وأضاف الرابع بقيام الأول باستئجاره للقيام بأعمال الهدم نظير أجر مادي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4164 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .