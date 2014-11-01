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محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع” شرم ليزيه” بتكلفة 320 ألف جنيه تبرع من رجال الأعمال

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محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع” شرم ليزيه” بتكلفة 320 ألف جنيه تبرع من رجال الأعمال محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع” شرم ليزيه” بتكلفة 320 ألف جنيه تبرع من رجال الأعمال

على غرار شارع ” الشانزلزيه ” بباريس افتتح اللواء خالد فودة محافظ حنوب سيناء شارع “شرم ليزيه” بمنطقة الماركاتو بشرم الشيخ للجمهور حيث تكلف الشارع 320 الف جنيه مساهمة من المستثمرين ورجال الأعمال واصحاب المحلات .

و شمل التطوير  بلاط وخرسانه وتجميل وإنارة للشارع وهو عبارة عن 3 حارات بطول 750 متر لكل منهم ، من بينها مشاية للدراجات .

وكرم المحافظ بشهادات التقدير لكل من ساهم في اخراج هذا العمل واثني عليهم ودعي باقي المواطنين ورجال الاعمال بان يحذوا حذوهم للحفاظ على رونق وجمال المدينة .
> كما قام المحافظ بافتتاح احد المشروعات الصغيرة بحديقة 30 يونيه تشجيعا للشباب.

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