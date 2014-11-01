محافظ جنوب سيناء يفتتح شارع” شرم ليزيه” بتكلفة 320 ألف جنيه تبرع من رجال الأعمال

على غرار شارع ” الشانزلزيه ” بباريس افتتح اللواء خالد فودة محافظ حنوب سيناء شارع “شرم ليزيه” بمنطقة الماركاتو بشرم الشيخ للجمهور حيث تكلف الشارع 320 الف جنيه مساهمة من المستثمرين ورجال الأعمال واصحاب المحلات .

و شمل التطوير بلاط وخرسانه وتجميل وإنارة للشارع وهو عبارة عن 3 حارات بطول 750 متر لكل منهم ، من بينها مشاية للدراجات .

وكرم المحافظ بشهادات التقدير لكل من ساهم في اخراج هذا العمل واثني عليهم ودعي باقي المواطنين ورجال الاعمال بان يحذوا حذوهم للحفاظ على رونق وجمال المدينة .

> كما قام المحافظ بافتتاح احد المشروعات الصغيرة بحديقة 30 يونيه تشجيعا للشباب.