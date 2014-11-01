كيف استفاد الأهلي وباسم علي من تأجيل مباراة الأسيوطي؟

استفاد باسم علي ظهير الأهلي من نقل مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت في الجولة الخامسة من الدوري المصري بشكل غير مباشر، ليدخل قائمة الفريق الأحمر لأول مرة هذا الموسم.

ودخل باسم علي قائمة الفريق الأحمر لمواجهة دمنهور في الجولة السادسة من الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم.

وغاب باسم علي الوافد من المقاولون العرب عن مباريات الأهلي في الدوري منذ بداية الموسم بسبب إيقافه من الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد شكوى الزمالك لتوقيعه لناديين في وقت واحد.

وصدر قرار إيقاف باسم علي يوم الأول من أكتوبر، لمدة شهر.

ومن وقتها يعتمد الأهلي على شريف حازم في مركز الظهير الأيمن، لتعويض إيقاف باسم علي.

ولكن مباراة الأسيوطي رغم كل مصائبها على الأهلي من خسارة نقطتين، إصابة عمرو جمال، وإيقاف وليد سليمان.. إلا أنها حلت مشكلة الظهير الأيمن في مباراة دمنهور.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام الأسيوطي على ملعب بني سويف يوم الأحد 26 أكتوبر، على أن يلعب أمام دمنهور يوم الخميس يوم 20 أكتوبر.

ولكن أزمة نقل مباراة الأهلي والأسيوطي إلى ملعب أسمنت أسيوط، دفع الاتحاد المصري لتأجيل المباراة لتقام يوم الاثنين 27 أكتوبر، مع إرجاء باقي مباريات الفريق الأحمر في الدوري لمدة 24 ساعة.

ولأن الداخلية ترفض إقامة مباريات الدوري يوم الجمعة، تأجلت مباراة الأهلي ودمنهور إلى السبت 1 نوفمبر، وهو يوم نهاية الإيقاف على باسم علي.