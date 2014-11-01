الأهلي يسعى لتجاوز 5 تحديات أمام دمنهور

يدخل الأهلي 5 تحديات في مواجهة دمنهور يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري، برغم الفارق بين الاسمين.

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فيواجه الأهلي أزمة حقيقية في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل المركز الـ15 برصيد 5 نقاط ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

وبات الإسباني خوان كارلوس جاريدو مع لاعبي الأهلي تحت نيران الهجوم مبكرا، خاصة بعد تعادلين سلبيين أمام الإسماعيلي ثم الأسيوطي.

ويبحث الأهلي عن النجاح في 5 تحديات تواجهه أمام دمنهور، سيفتح له العودة للطريق الصحيح.

بداية كارثية

لن يكون مقبولا من الأهلي أي نتيجة أمام دمنهور الذي يحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري غير الفوز، خاصة أن شباك منافسه الصغير استقبلت 11 هدفا حتى الآن.

فالفريق الأحمر يسعى لتجنب بداية كارثية لمشواره في الدوري، بعدما جمع 5 نقاط فقط من أول 4 مباريات.

فهذه هي البداية الأسوأ للأهلي منذ 10 سنوات، ويريد الأهلي أن يكتفي بها.

وسيكون على المارد الأحمر تجاوز أحلام فريق دمنهور الصغير، والذي تولى قيادته محمد عمر مؤخرا قبل المباراة.

مؤامرة؟

يريد الأهلي أن يثبت للجميع صدق اتهاماته فيما يخص التحكيم، عقب التعادل سلبيا في مباراتين متتاليتين أمام الإسماعيلي والأسيوطي.

وطالب الأهلي اتحاد الكرة في خطاب ناري بالتحقيق في أخطاء التحكيم التي تكررت في مباراتي الإسماعيلي والأسيوطي -بحسب الخطاب-.

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كما طالب الأهلي بالتحقيق في نقل مباراة الأسيوطي دون مبرر واضح لأسيوط بدلا من بني سويف وبقرار فوجئ به الأهلي بعد وصوله الغردقة للمبيت استعدادا لمباراة الإسماعيلي.

الهجوم

يدخل هجوم الأهلي تحديا هجوميا أمام دمنهور، بعد إصابة هداف الفريق عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي واستمرار غيابه لفترات طويلة.

الأهلي يدخل المباراة بثنائي هجومي فقط مكون من عماد متعب وأحمد عبد الظاهر، ويحتاج لإثبات قدرته على تعويض غياب عمرو جمال.

ومتعب بالذات يحتاج لإثبات الذات، حيث أن عبد الظاهر كان يلعب أساسيا في وجود عمرو جمال.

ويحتاج متعب للتسجيل، خاصة أنه المهاجم الوحيد المتاح حاليا في قائمة الأهلي الإفريقية، قبل مواجهة سيوي سبورت في نهائي كأس الكونفدرالية.

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ولا ننسى أن هجوم الأهلي لم يكن قويا جدا قبل إصابة عمرو جمال من الأساس، فهو سجل 4 أهداف فقط.

وليد سليمان

يبني جاريدو خطته في الأهلي على اللعب على الأطراف، وهذا سر تألق وليد سليمان منذ عودته من الإصابة، وتطور محمود تريزيجيه.

سليمان كان الأبرز في الأهلي في كل مبارياته تحت قيادة جاريدو، ولكنه تعرض لطرد في مباراة الأسيوطي.

وما زاد الطين بلة، أن غياب سليمان سيمتد لأربع مباريات بعد تجاوزه بحق شريف رشوان حكم مباراة الأسيوطي، والبداية ستكون أمام دمنهور.

فهل سيغير جاريدو خططه؟ أم سيلجأ إلى بديل لسليمان؟ هل سينجح؟

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الشباب

تمنح مباراة دمنهور الرباعي محمد فاروق، محمد رزق، كريم بامبو، ورمضان صبحي فرصة جديدة لإثبات الذات مع الأهلي.

فجاريدو قال مباراة دمنهور: "الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق فرصة هامة للاعبين من أجل إثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني".

والاتهام الذي كان موجها للرباعي هو التكاسل في التدريبات، ولذلك ستكون مباراة دمنهور هي الفرصة الأكبر له.

ويقول جاريدو "أحاول توصيل للاعبين رسالة منذ تولي عملي، وهي أن الجدية في التدريبات طريق دخول قائمة الفريق".

جاريدو: مباراة دمنهور فرصة للاعبي الأهلي لإثبات أنفسهم