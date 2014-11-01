بالفيديو .. الحكم بطل دقائق كوكا القليلة أمام بنفيكا

شارك أحمد حسن كوكا المحترف المصري في صفوف ريو أفي البرتغالي في الدقيقة 84 من مباراة فريقه أمام بنفيكا، دقائق قليلة كان بطلها حكم المباراة.

بنفيكا نجح في الانفراد بصدارة الدوري البرتغالي ولو بشكل مؤقت بعد الفوز على ريو بهدف مقابل لاشيء في الجولة التاسعة من الدوري.

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كوكا جلس على مقاعد البدلاء في القمة قبل أن يشارك قبل نهاية المباراة بست دقائق، والنتيجة كانت تشير لتقدم بنفيكا " الواقعي" بهدف مقابل لاشيء.

هدف بنفيكا الوحيد جاء في الدقيقة 60 عن طريق البرازيلي ندريسون سوزا كونسيساو، ليحاول المدير الفني لريو تدارك الموقف بإدخال كوكا ولو متأخرا.

وعلى الرغم من نزوله قبل النهاية بست دقائق إلا أن كوكا ظهر في أكثر من لقطة أمام دفاع بنفيكا بقيادة لويزاو والمخضرم فيكتوريو ماكسيميليانو.

ظهور كوكا أمام خط دفاع بنفيكا، أسفر عن خطأين متكررين احتسبهما حكم المباراة وسط اعتراضات كبير من اللاعب.

خطأ أول بعد " كوع" كوكا في وجه اندري ألمايدا، وخطأ ثاني بعد التحام قوي مع ماكسيميليانو قبل لحظات من النهاية.

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