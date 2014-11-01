الاندبندنت: بريطانيا تقرر سداد 2 مليار استرليني قيمة ديون تعود لزمن الحرب العالمية الأولى

كشفت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية أن المملكة المتحدة تتخذ خطوات لتسديد ديون تقدر بـ2 مليار جنيه استرليني اقترضتها في الأصل لتمويل الحرب العالمية الأولى.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير نشرته في نسختها الإلكترونية الجمعة – أنه لم يسبق لبريطانيا تسديد تلك الديون لأن الحكومة ستكون مضطرة إلى دفع فوائد بقيمة 26ر1 مليار جنيه استرليني على الفترة منذ عام 1917.

وأشارت إلى أن تلك القيمة تقارب 13 مليون جنيه استرليني في السنة .. وتخطط وزارة الخزانة البريطانية لخفض التكلفة السنوية للديون أكثر من ذلك، من خلال إعادة جدولة ديونها بأسعار اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن أسعار الفائدة الحالية منخفضة خاصة لأن المستثمرين يريدون شراء سندات الاستثمارات الآمنة نسبيا، مثل الديون الحكومية، وعلى استعداد لتقديم تنازلات من خلال قبول عوائد أقل.

وقالت وزارة الخزانة إن الحكومة الحالية ستقوم بإعادة تمويل تلك الديون عبر إصدار سندات جديدة تقل نسبة الفائدة عليها عن أربعة بالمئة .. وأضافت “فيما يتعلق بـ2 مليار جنيه استرليني من بقايا ديون الحرب العالمية الأولى، والتي تعد إرث أمتنا من هذه الحرب، تنظر الحكومة إلى إمكانية سداد هذا الإرث من الديون المستحقة بالكامل”.

ومن المقرر سداد 218 مليون استرليني في فبراير المقبل .. وتتطلع وزارة الخزانة أيضا إلى سداد ديون أخرى، يعود بعضها إلى القرن الـ 18.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل قام عام 1927 عندما كان وزيرا للخزانة بإصدار سندات جديدة بنسبة أربعة بالمئة لاعادة تمويل ديون عام 1917 التي طرحت بنسبة فائدة حددت بخمسة بالمئة.

أ ش أ