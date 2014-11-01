كايتي بيري استبدلت المغرب بمصر

بعد أن تراجعت النجمة العالمية Katy Perry عن قرارها الاحتفال بعيد ميلادها الـ30 في القاهرة، بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة هناك، وقع اختيارها على المغرب.

فقد احتفلت النجمة في عطلة نهاية الأسبوع بعيد ميلادها الـ30، في فندق Amanjena، في مدينة مراكش المغربيّة، في أجواء مميّزة.

وحضر الاحتفال حوالى 70 شخصاً من أصدقاء Katy، من ضمنهم صديقتها المقرّبة المغنية Ellie Goulding وحبيبها Diplo، إضافة إلى الـDJ المعروفة Mia Moretti.

وقد تألقت Katy Perry بإطلالة مميزة وأجواء رائعة، وبدت عليها السعادة العارمة، في وقت استمتع الحضور بالألعاب النارية وتدخين الشيشة.

يُذكر أنّ هذا الحفل لم يكن الأول لمناسبة عيد ميلادها، بل سبقه حفل صغير في باريس لأصدقائها المقرّبين.

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