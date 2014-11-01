أحمد عز لزينة بعد الـ dna: ربنا ما بيضحكش علية

بعد إلزام محكمة الأسرة الفنان أحمد عز بضرورة إجراء تحليل البصمة الوراثية الـDNA، قال على صفحته الرسمية على "فيس بوك": "مساء الخير على أحلى عيلة أنا عارف أنكم عايزين تتطمنوا على الجلسة النهاردة.

بسم الله الرحمن الرحيم "فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً قلنا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، وقال: ألا، وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكرّرها حتى قلنا: ليته سكت".

طبعا انتم عارفين أن في حظر نشر في القضية وأنا ملتزم به، بالرغم من عدم التزام أحد المواقع المأجورة.

من الآية والحديث، أكيد انتم دلوقتي خمنتوا و عرفتوا إيه اللي حصل بطمنكم و أؤكد لكم إننا منصورين بإذن الله بدون أي شك، علشان ربنا ما بيضحكش عليه

أما بالنسبة للشهادة الزُّور فأنا وكلت ربنا سبحان و تعالى و هو هيجبب لي حقي".