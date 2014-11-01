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يسرا: اختياري رئيسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة مسؤولية كبيرة

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يسرا: اختياري رئيسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة مسؤولية كبيرة يسرا: اختياري رئيسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة مسؤولية كبيرة

الجمعة 31-10-2014 18:45

أعربت الفنانة المصرية يسرا عن سعادتها باختيارها رئيسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته المقبلة، والمزمع أن تقام فعالياته في الفترة الممتدّة من 9 نوفمبر إلى 18 من الشهر نفسه. وتُعدّ يسرا أوّل سيّدة تترأس اللجنة منذ بداية انطلاق المهرجان، قبل 35 عاماً.
وأوضحت يسرا في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنها تشكر بالطبع رئيس المهرجان الناقد الدكتور سمير فريد وكلّ القائمين على المهرجان على الثقة، متمنّية أن تكون بقدر المسؤولية التي ألقيت على كاهلها. وقالت يسرا: "إنّ إقامة مهرجان القاهرة في هذا التوقيت الحرج، الذي تمرّ فيه ، بسبب الأفعال الوحشية والإجرامية من الإرهابيين، يُعدّ تحدّياً كبيراً"، معتبرة أن "وجود ضيوف أجانب وعرب في المهرجان سيؤكّد للعالم كلّه أنّ مصر، مهما حدث فيها، هي بلد الأمن والأمان".
وعن الهجوم الذي يتعرّض له المهرجان لإقامة دورته في ظلّ وجود شهداء تساقطوا ويتساقطون كّ يوم في مصر، قالت: "على العكس، لا بدّ أن نقول للإرهابيين: "نحن لا زلنا نعمل، وعجلة إنتاجنا دائرة، ولن تتوقف. فليس الحلّ أبداً في أن تتوقف كلّ النشاطات الفنية، لأن توقفها يعني شيئاً واحداً فقط؛ وهو أن يد الإرهاب نجحت في تكميمنا".

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سيدتي

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