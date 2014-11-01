اليسا تستمر في الأجواء الاحتفالية الخاصة بعيد ميلادها

لا تزال الفنانة اليسا تعيش أجواء إحتفالية بمناسبة عيد ميلادها الـ 42، والتي على ما يبدو أنها ستمتد خلال الأيام المقبلة، إي إلى حين عودتها إلى بيروت.

فبعد أن احتفلت اليسا مع أصدقائها بعيد ميلادها في كرواتيا قبل عدة أيام، احتفلت به مجدداً بالأمس مع الأصدقاء أيضاً ولكن هذه المرة في دبي، التي تتواجد فيها لحضور "عروض فوغ".

اليسا نشرت على حسابها الخاص على "إنستغرام" صورتين، الأولى مع مجموعة الأصدقاء حول طاولة وكتبت تحت الصورة :"عيد ميلاد سعيد لي" والثانية لقالب كاتوه كبير رسم عليه الصورة التي اعتمدت للترويج لألبومها الاخير كتب عليه "حالة حب".