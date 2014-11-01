محافظ المنيا يجري جولة نيلية لبحث تطوير المراسي النهرية

أجرى اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الجمعة، زيارة لعدد من المراسي النيلية بمدينة المنيا، حيث تفقد مرسى إخناتون والمرسي المجاور للمسرح الروماني؛ لبحث إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها، والوقوف على حالة المعديات بالمرسى لتحقيق أفضل استفادة منها، كما بحث إعادة تأهيل وتشغيل عدد من الأتوبيسات النهرية بالمرسى.

واستقل محافظ المنيا، خلال جولته النيلية، أحد اللنشات للوصول إلى المرسى الخاص بالحديقة الدولية، التي تقع على مساحة 13 فدانًا بمنطقة أبوفليو بشرق النيل، حيث تفقد المحافظ الحديقة والتقى عددًا من روادها، واستمع إلى مقترحاتهم حول إمكانية تطوير وإعادة تجديد الحديقة مرة أخرى، كما بحث المحافظ سبل تطويرها بما يسهم في توفير المزيد من أماكن الترفية للمواطنين وزيادة موارد المحافظة.

كما استمع المحافظ إلى مسؤولي الحديقة لشرح طبيعة العمل وعدد العاملين وحجم الإقبال والإيرادات خلال الفترة الماضية وسبل تطوير وتنمية الحديقة.