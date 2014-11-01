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وزير الأوقاف يشيد باختيار شيخ الأزهر رئيسًا لمجلس حكماء المسلمين

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اختيار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيسًا لمجلس حكماء المسلمين، هو تشريف لكل مصري ولكل أزهري.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة كفر الشيخ، الجمعة، رافقه خلالها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، صلاح جنيدى رئيس هيئة الأوقاف، واستقبلهم خلال الزيارة التي جاءت بمناسبة الليلة الختامية لمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ.

وقال جمعة إن اختيار الطيب لرئاسة مجلس حكماء المسلمين يأتي تقديرًا لشخصه الكريم ومكانته العلمية وحكمته في معالجة الأمور، وتقديرًا لدور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وحمل لواء السماحة والوسطية والاعتدال، ولدور الرائد في العالم الإسلامي، ومكانتها في العالم كله، خاصة بعد تصحيح مسارها في 30 / 6 / 2014 م في ظل قيادتها السياسية الحالية الحكيمة، التي تسعى لمحاربة التطرف واجتثاث جذوره، مما جعل مصر الأزهر موضع تقدير، ومحط أنظار كل قوى الاعتدال، ومحبي السلام في المنطقة والعالم.

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