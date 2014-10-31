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وزير الشباب: الرياضة أصبحت عاملاً رئيسيًّا فى تنشيط السياحة بمصر

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أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة أصبحت عاملا رئيسيا فى تنشط السياحة بمصر من خلال البطولات الرياضية المختلفة التى تستضيفها البلاد طوال العام، لافتا إلى أن البطولة الدولية للتنس المقامة بمدينة شرم الشيخ للسيدات خلال الفترة الراهنة تعد واحدة من البطولات التى تحرص اللاعبات من مختلف الدول على المشاركة بها لتحسين ترتيبهن العالمى فى التنس الأرضي وكطريق للوصول نحو العالمية.

وقال «عبدالعزيز» فى تصريحات صحفية، الجمعة، عقب حضوره مباراة الدور الثمانية من البطولة الدولية للتنس للسيدات المقامة بشرم الشيخ حاليا، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف مختلف البطولات الرياضية الدولية طوال العام، بالإضافة إلى اللقاءات والاجتماعات المتنوعة التى يشارك بها الوزراء والشباب العربي، مؤكدًا على قدرة على استضافة الأحداث الكبرى العربية والإقليمية والدولية.

وأوضح «عبدالعزيز» أن الوزارة تحرص على دعم لاعبي مصر المشاركين فى مختلف البطولات الرياضية الدولية، وتوفير كل الدعم المطلوب لهم من الوزارة فى سبيل إعدادهم بشكل جيد وتحقيق أفضل النتائج فى مختلف البطولات.

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