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المتحدث العسكري: إصابة 6 في إطلاق «آر بي جي» على مدرعة بالعريش

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قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إن إحدى مركبات القوات مسلحة تعرضت لإطلاق قذيفة «آر.بي.جي» خلال قيام الجيش بإحدى مهام مكافحة الإرهاب على طريقة «العريش ـ المطار».

وأوضح المتحدث العسكري، في بيان للقوات المسلحة في صفحته على «فيس بوك» الجمعة، أن الهجوم وقع بمنطقة المحاجر بمدينة العريش، وأسفر عن إصابة 6 من رجال القوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكرى لتلقي العلاج اللازم، وأنه جاري متابعة حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن القوات تمشط المنطقة حاليًا، لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث.

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