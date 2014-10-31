المتحدث العسكري: إصابة 6 في إطلاق «آر بي جي» على مدرعة بالعريش

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إن إحدى مركبات القوات مسلحة تعرضت لإطلاق قذيفة «آر.بي.جي» خلال قيام الجيش بإحدى مهام مكافحة الإرهاب على طريقة «العريش ـ المطار».
وأوضح المتحدث العسكري، في بيان للقوات المسلحة في صفحته على «فيس بوك» الجمعة، أن الهجوم وقع بمنطقة المحاجر بمدينة العريش، وأسفر عن إصابة 6 من رجال القوات المسلحة، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكرى لتلقي العلاج اللازم، وأنه جاري متابعة حالتهم الصحية.
وأشار إلى أن القوات تمشط المنطقة حاليًا، لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الحادث.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة