بايرن Vs دورتموند .. أبرز 5 مشاهد قبل القمة

سهم أريين روبن وخسارة بيب جوارديولا الأولى، وغيرها في أبرز 5 مشاهد قبل قمة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.

ويحل بروسيا دورتموند ضيفا على بايرن ميونيخ السبت في قمة الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

بايرن كالعادة في الصدارة برصيد 21 نقطة وبلا أي هزيمة، بينما دورتموند يعيش كابوسا باحتلاله المركز الـ15 برصيد سبع نقاط فقط.

وقبل قمة السبت على ملعب أليانز أرينا، يستعرض FilGoal.com أبرز 5 مشاهد جمعت بين بايرن ودورتموند.

** سهم روبن

انطلق سهم أريين روبن في الدقيقة الأخيرة، ليخترق دفاع بروسيا دوتموند ويقود بايرن ميونيخ لاقتناص لقب دوري أبطال أوروبا بشكل درامي في الدقيقة الأخيرة بالفوز في النهائي 2-1.

سهم بتاريخ 25 مايو 2013 ما زال يخترق قلوب عشاق ولاعبي دورتموند.

وعلى الرغم من مرور عام وستة أشهر إلا أن الدقيقة الأخيرة من دوري الأبطال موسم 2013 ما زالت أسوأ دقيقة مرت على دورتموند والسبب روبن.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، كرة طولية لبايرن وصلت ريبري الذي تسلمها تحت الضغط ومررها بكعب قدمه للسهم المندفع بسرعته روبن، ليشعل الهولندي المدرجات البافارية بهدف قاتل.

شاهد - سهم روبن في قلب بروسيا

** جوتزة .. قاتل

لك أن تتخيل أن يذهب نجمك المفضل إلى منافسك المباشر، ليس هذا وحسب بل ويقود منافسك للفوز عليك، يا الله.

هكذا ظهر ماريو جوتزة لاعب بروسيا دورتموند السابق بعدما انتقل إلى بايرن ميونيخ.

جوتزة قاد بايرن جوارديولا في الـ23 من نوفمبر 2013 لتحقيق فوز في الدوري تأخر منذ عام 2010.

في قمة الجولة الـ13 من الدوري الألماني حل بايرن ضيفا على بروسيا، وظل التعادل السلبي مسيطر على أجواء المباراة، حتى دفع جواريدولا بسوبر ماريو.

وحل جوتزة بديلا في الشوط الثاني لماريو مانزوكيتش قبل أن يستلم بينية توماس مولر في الدقيقة 67 داخل منطقة الجزاء ليحولها بتسديدة رائعة داخل شباك فايندينفيلر حارس دورتموند.

وعلى الرغم من عدم احتفال جوتزة بالهدف إلا أن صافرات الاستهجان لم تتركه، ولن تتركه في قمة السبت.

شاهد - جوتزة أمام بروسيا دورتموند

** بروسيا تقهر جوارديولا

في المواجهة الرسمية الأولى لبيب جوارديولا مع بايرن ميونيخ، خرج مهزوما والسبب يورجن كلوب.

دورتموند نجح في التتويج بلقب كأس السوبر موسم 2013 - 2014 في الـ27 من يوليو 2013 على حساب بايرن ميونيخ.

هز بروسيا شباك بايرن جوارديولا أربع مرات في مباراة مثيرة ومجنونة شهدت ست أهداف.

ففاز بروسيا 4-2 وتوج بلقب كأس السوبر، ليحرم جوارديولا من لقبه الأول ويبدأ بوضع الضغوطات على الإسباني.

ماركو ريوس أولا، فان بويتن بالخطأ في مرماه، جوندوجان ثالثا، ثم ريوس يضع الختام، ختام رباعية من أسود فيستفاليا قهرت جوارديولا.

شاهد رباعية بروسيا أمام بايرن

** وداع القناص

من جديد وإلى المنافس بايرن ميونيخ، رحل نجم بروسيا دورتموند عن معقل أسود فيستفاليا، هذه المرة روبرت ليفاندوفيسكي.

وأعلن بايرن ميونيخ قبل نهاية الموسم الماضي عن توصله لاتفاق نهائي لضم القناص ليفاندوفيسكي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بروسيا.

وعلى الرغم من رحيل ليفا إلى المنافس بايرن، إلا أن جماهير بروسيا ودعت نجمها قبل نهاية الدوري.

ففي أخر مواجهة للفريق على ملعبه شارك ليفا في فوز دورتموند على هوفنهايم 3-2 في الثالث من مايو 2014.

واستغلت جماهير بروسيا أخر مباراة لليفا في معقل أسود فيستفاليا، لتودع نجمها بطريقة خاصة.

لقطة كان بايرن بطلها من خلف الستار، لرحيل القناص من دورتموند إلى ميونيخ.

شاهد - وداع جماهير بروسيا للقناص ليفاندوفيسكي

** سوبر خامس دورتموند

في أخر مواجهة بين الفريقين، توج من جديد بروسيا دورتموند بلقب السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ.

تيكي تاكا دورتموند دمرت شباك بايرن بهدفين بأقدام هنريخ مختاريان وبيير إمريك أوباميانج.

دورتموند نجح في حصد اللقب الخامس في تاريخه معادلا رقم الغريم بايرن.

جملة سريعة مرتدة وصلت لأوباميانج مهدها بالكعب لمختاريان، وجوووووول بروسيا يسجل الأول.

شاهد - هدف بروسيا الأول في السوبر

في الثاني ظهر من جديد سبايدر مان أوباميانج ليؤمن النتيجة برأسية في مرمى مانويل نوير.

شاهد - سبايدر مان يهز شباك نوير