دي خيا أفضل لاعب في مانشستر يونايتد خلال شهر أكتوبر

(إفي): اختير حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا كأفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال شهر أكتوبر من قبل جماهير النادي.

وحصد دي خيا 70% من أصوات المشجعين خلال استطلاع للرأي على موقع النادي، متفوقا على زميليه الأرجنتيني أنخل دي ماريا والبلجيكي مروان فيلايني.

وامتدح نادي "الشياطين الحمر" الأداء المتميز لدى خيا (23 عاما) خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة في مباراة إيفرتون التي فاز بها المانيو 2-1 في الدوري الممتاز.

وأشار النادي إلى التصديات الرائعة التي نفذها دي خيا أيضا أمام وست بروميتش وفي القمة الأخيرة أمام تشيلسي، لاسيما في المباراة الأخيرة إذ منع انفرادا تاما من البلجيكي إدين أزار.

يأتي تألق دي خيا بالتزامن مع انضمام مواطنه فيكتور فالديس (32 عاما) للفريق بناء على طلب من المدرب الهولندي لويس فان جال للتعافي من إصابة الركبة التي تعرض لها في مارس الماضي.

ولا ينتمي فالديس لأي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ولا يستبعد فان جال ضمه لليونايتد قريبا.