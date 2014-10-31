مورينيو: لا أستحق الكرة الذهبية

(إفي): اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي بأنه لا يستحق جائزة الكرة الذهبية كأفضل مدرب في العالم بموسم 2013-2014 الماضي، والتي سبق أن حصل عليها في 2010 حين كان يدرب إنتر الإيطالي.

وقال مورينيو لموقع (مايسفيتيبول) البرتغالي "متأكد من أنني لن أربح الجائزة، اعترف بأنني لا أستحقها".

ورشح مورينيو صاحب الـ51 عاما ضمن أفضل 10 مدربين بالعالم، لكنه أدان غياب اسم مواطنه جورجي جيسوس مدرب بنفيكا.

وأوضح (المدرب الاستثنائي) "أعتقد أن القاعدة تنص على استبعاد المدربين الذين خرجت فرقهم من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا".

وتوج جيسوس الموسم الماضي بالثلاثية المحلية: الدوري والكأس وكأس الدوري، كما بلغ نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وقال جيسوس "عدد كبير من المدربين المتواجدين بالقائمة قاموا بأشياء أقل مما فعلت، فيما يخص البطولات والنهائيات، لا توجد معايير، أحب التواجد في حفل الفيفا لأنني استحق ذلك".

ويدرب جيسوس (60 عاما) بنفيكا منذ 2009 ، وتوج بالدوري مرتين وبالكأس مرة وبكأس الدوري أربعة مرات، ووصل نهائي دوري أوروبا مرتين.

ورشح الفيفا لجائزة الكرة الذهبية لأفضل مدرب في العالم لموسم 2013-2014 كلا من:

الإيطالي كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد الإسباني)، الأرجنتيني دييجو سيميوني (أتليتكو مدريد الإسباني)، الإسباني بيب جوارديولا (بايرن ميونخ الألماني)، أنطونيو كونتي (المدرب السابق ليوفنتوس والحالي لمنتخب إيطاليا)، الألماني يورجن كلينسمان (منتخب الولايات المتحدة).

والألماني يواخيم لوف (منتخب ألمانيا)، البرتغالي جوزيه مورينيو (تشيلسي الإنجليزي)، التشيلي مانويل بيليجريني (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أليخاندرو سابيلا (منتخب الأرجنتين سابقا)، الهولندي لويس فان جال (مدرب منتخب هولندا السابق ومانشستر يونايتد الحالي).