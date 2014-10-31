بنغازى فى قبضة الجيش الليبى.. وأسلحة قطرية تصل مصراتة

قال محمد حجازى، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن طائرة قطرية أدخلت أسلحة ومعدات حربية إلى مدينة مصراتة التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية، فيما دخلت قوات الجيش الليبى وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدينة بنغازى، وأصبحت تسيطر على 95% من المدينة، فيما لاتزال تدور معارك متقطعة مع قوات «فجر ليبيا» و«غرفة ثوار بنغازى»، أسفرت منذ اندلاعها في 10 أكتوبر الماضى عن سقوط 214 قتيلا، غالبيتهم من المسلحين.

وأضاف «حجازى»، في تصريحات لقناة «سكاى نيوز»، أن طائرة قطرية محملة بالأسلحة والذخائر وصلت إلى المتطرفين المسلحين في مدينة مصراتة، موضحا أن الجيش الليبى أصبح يسيطر على 95% من مدينة بنغازى شرقى البلاد، وأن المسلحين يسيطرون على قلب العاصمة طرابلس ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية هناك.

وأفادت مصادر ليبية بأن أعداداً كبيرة من قوات الجيش الليبى دخلت بنغازى من عدة محاور في المرحلة الأخيرة من السيطرة على المدينة وتحريرها من المتطرفين.