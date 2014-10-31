إيقاف الدكتور أحمد كريمة عن العمل 3 أشهر بسبب سفره لإيران دون إذن الأزهر

ذكرت مصادر مطلعة بجامعة الأزهر أن الدكتور عبد الحي عزب رئيس الجامعة أصدر قرارا بإيقاف الدكتور احمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعة عن العمل لمدة ثلاثة اشهر بناء على ما أسفرت عنه التحقيقات إثر سفره إلى إيران دون إذن من الجامعة.

وأوضح المصادر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدكتور كريمة فوض نفسه ممثلا للأزهر خلال زيارته لإيران دون تفويض أو إذن رسمي من الجامعة ومن غير اتباع الإجراءات المتعارف عليها لتمثيل المؤسسات الدينية.

ويأتي هذا القرار حرصا على صورة الأزهر الشريف وضرورة الالتزام بالإجراءات المتتبعة في هذا الصدد.

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