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مصرع ضابط بالقوات المسلحة وزوجته وإصابة 7 أخرين فى تصادم سيارتين بقنا

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مصرع ضابط بالقوات المسلحة وزوجته وإصابة 7 أخرين فى تصادم سيارتين بقنا مصرع ضابط بالقوات المسلحة وزوجته وإصابة 7 أخرين فى تصادم سيارتين بقنا

تصادم-سيارتين-بقنا

لقى ضابط بالقوات المسلحة وزوجته مصرعها، وأصيب 7 أخرين، إثر وقوع تصادم سيارتين بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى أمام قرية المراشدة بمركز الوقف.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، قد تلقى أخطارا بوقوع تصادم ومتوفين ومصابين بمركز الوقف، وكشفت التحريات وقوع تصادم بين سيارتى ميكروباص بالطريق الصحراوى أمام قرية المراشدة بمركز الوقف.

ونتج عن الحادث مصرع كلا من ” اندرو نزيه ” 45 سنه ضابط بالقوات المسلحة و زوجته “مارينا فكرى” 44 سنه و اصيب كلا من “امير تواضروس “45 سنه و نجليه “ماركو “11 سنه و “مارينا “13 سنه و “ميرفت ايليا يوسف” 35 سنه و “امير بيتر تواضروس ” عامين و شقيقه “كارم” 3 سنوات و “ارترا اسكندر” 30 سنه .

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .

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