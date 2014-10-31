نقل الطفل المولود برأسين بالمنوفية لمستشفى بنها الجامعى بسيارة مجهزة



> قررت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية نقل الطفل المولود برأسين وقلبين وثلاثة أذرع من حضانة مستشفى المواساة الإسلامى بمدينة تلا إلى مستشفى بنها الجامعى بسيارة مجهزة لتلقى العلاج ووضعه فى حضانة تنفس صناعى، نظرًا لأنه يعانى من اضطرابات بالتنفس وإحتياجه إلى تدخل جراحى متخصص .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الطفل يعانى من إضطرابات فى التنفس ويحتاج إلى تدخل جراحى متخصص لفصل الجسم الأخر، مضيفة أنه سيتم متابعة حالة الطفل فى مستشفى بنها الجامعى.

وأكدت سرور أنه تم إرسال فريق طبى متخصص من أطباء الاطفال لمتابعة حالة الطفل بمستشفى المواساة الخاصة بتلا وكذلك متابعة حالة والدته المستقرة وحالة الطفل تطلبت نقله إلى مستشفى تخصصى .

يذكر أن مستشفى المواساة الإسلامى بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، شهدت أمس حالة ولادة طفل برأسين وقلبين وثلاثة أذرع، لأم تأخرت فى الإنجاب 5 سنوات، وتم وضع الطفل بحضانة المستشفى.