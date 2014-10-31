مبادرة لمساعدة القادمين من الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

دشن عدد من الشباب والنشطاء، مبادرة باسم “أهالينا في سيناء” لتلبية احتياجات القادمين من الشيخ زويد ورفح، وذلك بالمشاركة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الجهات والمتطوعين من المواطنين.

وأعلن الناشط السياسي إسلام عروج مؤسس المبادرة، أنها تهدف إلى مساعدة الأسر القادمة من المناطق بجنوب الشيخ زويد بسبب الأحداث الأمنية أو من منطقة الحدود الدولية برفح بعد إخلاء مساكنها والمقيمة حاليا في مناطق غير مجهزة أو لم تجد مكانا لها حتى الآن، حيث يتم توفير مساكن ملائمة لها وتوفير احتياجاتها الضرورية والعمل على دمجها في المجتمع الجديد.

وأضاف “عروج”، أن المبادرة التقت بالدكتور سامى هاشم نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش وعمداء وأساتذة الكليات المختلفة، حيث تقرر مشاركة الجامعة في المبادرة، وسيتم بعد غد الأحد، عقد الاجتماع التنسيقي لوضح خطة التنفيذ، وفتح باب التطوع للمواطنين والأهالي من أجل مساعدة تلك الأسر.

ومن جهة آخرى، أعلنت القبائل والعائلات بمدينة العريش، عن افتتاح مقرات الدواوين والمقاعد والمنازل الخاصة بها لاستقبال الأسر القادمة من الشيخ زويد ورفح .