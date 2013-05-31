أي jumpsuit أعجبك أكثر؟

أصبحت إطلالات النجمات بمثابة دليل لصيحات موضة الموسم. فإذا رغبنا في الإطلاع على أحدث الأزياء والإكسسوارات، ما علينا سوى متابعة ظهور النجمات في مختلف مناسباتهن. ويبدو أن صيحة الجامبسوت رائجة جداً هذا الموسم، حيث اختارت كثيرات منهن هذا الزي للظهور به أمام عدسات الكاميرات.

"جينيفر لورانس" Jennifer Lawrence اختارت جامبسوت باللون الكحلي من "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney لحضور حفلة Santa Barbara International Film Festival، والدار نفسها كانت محط اختيار النجمة "كريستين ستيوارت" Kristen Stewart التي ارتدت زياً مطرزاً باللون الأحمر الداكن. "بيونسيه" Beyonce بدورها أطلت بجامبسوت من توقيع "عثمان يوسف زاده" Osman Youssef Zada خلال حفلة توزيع جوائز الـGrammy Awards، أما دار "فالنتينو" Valentino فزينت إطلالة النجمة "ديمي مور" Demi Moore بزي أسود في حفلة AFI night in the movies. وفي حين فضلت العارضة "ميراندا كير" Miranda Kerr أن ترتدي زياً مطبعاً بالأزهار من "فيفيان ويستوود" Vivienne Westwood ليمنح إطلالاتها مزيداً من الانتعاش، بدت النجمة جينيفر موريسون" Jennifer Morrison أكثر رصانة بجامبسوت أزرق براق من تصميم "جورج شقرا" Georges Chakra في حفلة إطلاق فيلم Star Trek في لوس أنجلوس، وكذلك بدت "مايلي سايروس" Miley Cyrus التي ارتدت جامبسوت باللونين الأسود والأبيض من توقيع دار "بالمان" Balmain في حفلة Billboard.

ورغم التصاميم المتنوعة والاختلاف في أذواق النجمات، بدت كل واحدة منهن متصالحة مع خيارها. إلا أن "جينيفر موريسون" و"بيونسيه"، برأيي، كانتا صاحبتي الخيار الأفضل من حيث اللون والتصميم والإطلالة بشكل عام. فما رأيك أنت؟