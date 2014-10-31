أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ننشر أسماء مصابي تفجير مدرعة بجنوب العريش

Google+ Print
ننشر أسماء مصابي تفجير مدرعة بجنوب العريش ننشر أسماء مصابي تفجير مدرعة بجنوب العريش

ارشيفية

أكدت مصادر عسكرية بشمال سيناء، أن انفجارًا ضخمًا جرى مساء اليوم الجمعة، لمدرعة للقوات المسلحة كانت تمشط طريق جنوب العريش بمنطقة صحراوية تعرف ببئر لحفن، وأصيب في الحادث، 5 مجندين وضابطين وحالتهم حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش.

وجاء أسماء المصابين كالآتي: مجند إيهاب أحمد، 20 عاما، أصيب ببتر في الساقين وفي غيبوبة تامة، مجند صالح محمد، 21 عاما، أصيب ببتر في القدم اليمنى وفي حالة غيبوبة تامة، ملازم محمود مصطفى، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، ملازم مدحت على، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، رقيب محمد عبد الغفار، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، رقيب سالم عبد البديع، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، ومجند أحمد المهدي، 20 عاما أصيب ببتر في الساق اليمنى، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العسكري بالعريش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا