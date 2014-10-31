ننشر أسماء مصابي تفجير مدرعة بجنوب العريش

أكدت مصادر عسكرية بشمال سيناء، أن انفجارًا ضخمًا جرى مساء اليوم الجمعة، لمدرعة للقوات المسلحة كانت تمشط طريق جنوب العريش بمنطقة صحراوية تعرف ببئر لحفن، وأصيب في الحادث، 5 مجندين وضابطين وحالتهم حرجة وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش.

وجاء أسماء المصابين كالآتي: مجند إيهاب أحمد، 20 عاما، أصيب ببتر في الساقين وفي غيبوبة تامة، مجند صالح محمد، 21 عاما، أصيب ببتر في القدم اليمنى وفي حالة غيبوبة تامة، ملازم محمود مصطفى، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، ملازم مدحت على، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، رقيب محمد عبد الغفار، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، رقيب سالم عبد البديع، 27 عاما، أصيب بشظايا متفرقة بالجسد، ومجند أحمد المهدي، 20 عاما أصيب ببتر في الساق اليمنى، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العسكري بالعريش.