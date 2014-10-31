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جاريدو: مباراة دمنهور فرصة للاعبي الأهلي لإثبات أنفسهم

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جاريدو: مباراة دمنهور فرصة للاعبي الأهلي لإثبات أنفسهم جاريدو: مباراة دمنهور فرصة للاعبي الأهلي لإثبات أنفسهم

ينتظر الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي من لاعبي الأهلي استغلال غياب العديد من العناصر الأساسية لإثبات أنفسهم في مباراة دمنهور يوم السبت.

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ويلعب الأهلي مع دمنهور يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويعاني الأهلي من غياب هدافه الأول عمرو جمال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وإيقاف وليد سليمان لأربع مباريات.

وقال جاريدو لـFilGoal.com: "الإصابات والإيقافات التي يعاني منها الفريق فرصة هامة للاعبين من أجل إثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني".

وتضم قائمة الأهلي للمباراة ثنائي هجومي فقط هو عماد متعب وأحمد عبد الظاهر.

كما عاد للقائمة محمد فاروق ومحمد رزق، مع ظهور الثنائي الشاب رمضان صبحي وكريم بامبو.

وتابع جاريدو "أحاول توصيل للاعبين رسالة منذ تولي عملي، وهي أن الجدية في التدريبات طريق دخول قائمة الفريق".

وواصل متما "التدريب بجدية هو الأهم عندي".

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