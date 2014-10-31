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المنتخب عن ضم عرفة السيد: لم نستقر على اسم معين

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المنتخب عن ضم عرفة السيد: لم نستقر على اسم معين المنتخب عن ضم عرفة السيد: لم نستقر على اسم معين

نفى أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب الاستقرار على اسم معين لتعويض غياب عمرو جمال مهاجم الأهلي الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

المنتخب قد يغير خطته بعد إصابة عمرو جمال

هل يعتمد المنتخب على السيد حمدي ورؤوف وعرفة بدلا من عمرو جمال؟

4 محطات هامة يخسر فيها الأهلي والمنتخب عمرو جمال

ويخسر مهاجمه الأساسي عمرو جمال في المواجهتين الحاسمتين أمام السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

ويظهر اسم عرفة السيد مهاجم طلائع الجيش وهداف الدوري المصري برصيد 9 أهداف، كأبرز المرشحين لتعويض غياب عمرو جمال.. لذلك سأل FilGoal.com أسامة نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر عن ضم عرفة السيد.

وقال نبيه لـFilGoal.com: "نتابع كل الفرق ولاعبي الدوري، ولم نستقر على اسم معين لتعويض غياب عمرو جمال حتى الآن".

وتابع "عرفة السيد ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب مثل غيره، ولكننا لم نستقر على القائمة".

وأشار نبيه إلى أن المنتخب ينتظر عودة محمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة من للتأكد من حجم إصابته.

وأتم "ننتظر عودة عبد الشافي إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة مع توقف الدوري السعودي، وسنوقع عليه الكشف الطبي تحت إشراف طبيب المنتخب للتعرف على حجم إصابته".

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فيديو اليوم السابع

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