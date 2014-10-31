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ضبط لحوم داخل سيارة نقل موتى قبل تسليمها لمصنع لانشون بالقليوبية

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ضبط لحوم داخل سيارة نقل موتى قبل تسليمها لمصنع لانشون بالقليوبية ضبط لحوم داخل سيارة نقل موتى قبل تسليمها لمصنع لانشون بالقليوبية


> أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية محاولة تهريب شحنة من اللحوم مجهولة المصدر حاول أحد التجار تهريبها داخل سيارة نقل الموتى لتسليمها إلى أحد مصانع اللانشون بمدينة الخصوص.

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من ضبط سيارة نقل الموتى محملة بشحنة من اللحوم مجهولة المصدر كانت في طريقها إلى مدينة الخصوص.

وأكدت التحريات أن السيارة المضبوطة تحمل رقم برقم (4002 تحت الطلب) قيادة مهدى بهنسى (55 عاما)، وبصحبته حسين أحمد السعيد وبمواجهتهما أقرا بأنهما كانا فى طريقهما لبيعها لأحد مصانع اللحوم واللانشون.

و تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وانتدبت مفتش والصحة لفحص المضبوطات.
> أ ش أ

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