تعرّفي الى مجموعة "لانفان" الشتوية

مرة جديدة يثبت المصمم ألبير إلباز بأن دار "لانفان" قادرة على فهم المرأة وحاجاتها. وفي مجموعته الشتوية لهذه الدار، استطاع أن يجسد رغبة المرأة الحرة والطلقة. اتسمت الأزياء بقصاتها المريحة، وتزينت العارضات بإكسسوارات وعقود تحمل رسائل معبّرة منها: Happy, Love, Help... وغيرها. الأقمشة كانت غنية ومتنوعة، من الكاشمير والتويد الى الساتان والأورغنزا. أما الألوان فقط طغى عليها اللون الأسود، فيما تسللت الى المجموعة بعض اللمسات من ألوان أخرى كالعاجي والفوشيا والبنفسجي.

