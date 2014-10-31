بالصور.. محافظ الوادى الجديد يضع حجر اساس لمشروعات بتكلفة 9.6 مليون جنيه ببلاط‎

قام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بزياره لمركز بلاط، حيث استهل المحافظ جولته بأداء صلاة ظهر الجمعة بمسجد بلاط، وذلك فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى .

وألتقى المحافظ بالمواطنين وإستمع إلى مشاكلهم بعد اداء االصلاه واستكمل جولته بافتتاح مركز شباب بلاط بعد التطوير وملعب خماسى نجيل صناعى بتكلفة مالية حوالى 950 الف جنيه، ووضع محافظ الاقليم حجرأساس مسجد بلاط الكبير بتكلفة إجمالية 1.7 مليون جنيه.

وتم وضع حجر أساس مبنى ديوان الوحده المحليه لمركز ومدينه بلاط بتكلفه 2 مليون جنيه ووضع حجر اساس طرق تابعه لجهازالتعمير ( طريق شمس الحاجر بطول 3.150 م / ط عرض – طريق علوان 850 م /ط – طريقعزبه عبد النبى من الطريق العام بطول 2 كم بتكلفة إجمالية 4.8 مليون جنيه .