الإمارات ضيف شرف مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اختار مؤتمر ومعرض القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT» دولة الإمارات العربية ضيف شرف هذه الدورة، وذلك للدور المحوري الذي لعبته في دعم مصر في ثورتها وسعيها لاستعادة اقتصادها.

وقال المهندس حسام صالح، نائب رئيس شركة «تريد فيرز» المنظمة للمؤتمر المعرض الدولي، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن وقفة دولة الإمارات العربية مع مصر لا يمكن نسيانها من قبل الشعب المصري وإن هذا التكريم هو أمر طبيعي في إطار ما يتم بذله من جهد من قبل البلدين لدعم كل دول المنطقة.

وأضاف «صالح» أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من جوانب الحياة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد لها دور مهم في المنطقة وهذا ما يلمسه من يزور الإمارات حيث يلمس نجاحها فى تطوير المجتمع والاقتصاد والحكومة الذكية.