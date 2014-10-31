تركيا تنفي وفاة زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني بالسجن



> نفى وزير العدل التركي بكير بوزداغ أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام التركية حول وفاة زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في محبسه بجزيرة إيمرالي بشمال غربي البلاد، والتي انتشرت بسرعة مذهلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة أنباء جيهان التركية اليوم الجمعة.

وقال بوزداغ في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الشائعات حول وفاة أوجلان لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مشددا أن الغرض من نشر مثل هذه الأكاذيب هو التحريض والاستفزاز.

كما أكد مستشار وزير العدل التركي عدنان بوينوكارا أن هذه الشائعات التي تناقلها البعض حول وفاة أوجلان كاذبة ولا صحة لها.

> أ ش أ