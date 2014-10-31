' زيدان سيكون الأول على دفعته لو التحق بالدورات التدريبية '

غرناطة (إفي): اعتبر خواكين كاباروس، المدير الفني لجرانادا الإسباني أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان "لابد وأن يكون مؤهلا نظرا إلى خبراته" لتدريب فريق ريال مدريد الرديف، الا أن الجميع ينبغي أن يخضع "لقواعد"، لذا فإن لم يكن يمتلك رخصة للتدريب، "فعليه الالتحاق بدورات تدريبية".

وقال كاباروس، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الريال في الجولة العاشرة من الليجا، "زين الدين لابد وأنه مؤهل نظرا لخبرته، ولكن يجب علينا الالتزام بقواعد، ويجب أن تكون مطبقة على الجميع".

ويعلق كاباروس بهذا على عقوبة الايقاف التي فرضتها لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد زيدان لمدة ثلاثة شهور بالاتحاد لتدريبه فريق كاستيا (رديف ريال مدريد) بدوري الدرجة الثالثة دون الرخصة المطلوبة، والتي ألغتها مؤقتا المحكمة الإدارية للرياضة.

وأشار إلى أن تدريب فريق الريال الرديف يتطلب الحصول على رخصة، "واذا لم يكن قد حصل عليها، فيجب الالتحاق بالدورات التدريبية. سينجح في هذه الدورة وسيكون الأول على دفعته، هذا ممكن".