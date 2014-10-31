محكمة إسبانية تلغي عقوبة إيقاف زيدان بشكل مؤقت

(إفي): أصدرت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا يوم الجمعة قرارا بإلغاء قرار إيقاف الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان عن التدريب لمدة ثلاثة أشهر بشكل مؤقت.

وأصبح بمقدور زيدان قيادة فريق ريال مدريد للشباب (كاستيا) في المباراة المقبلة يوم السبت أمام رايو ب، وسيستمر في عمله حتى تبت المحكمة في القضية، وفقا لما أوضحه النادي الملكي بناء على الحكم.

وكان زيدان قد تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الإسباني يوم 27 من الشهر الجاري بداع مزاولة مهنة التدريب دون شهادة موثقة، ليقوم ريال مدريد باستئناف الحكم.

يذكر أن "زيزو" عمل مساعدا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي مع الفريق الأول للريال، وساهم في إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة، بجانب كأس الملك.