أخبار عاجلة

عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

محكمة إسبانية تلغي عقوبة إيقاف زيدان بشكل مؤقت

Google+ Print
محكمة إسبانية تلغي عقوبة إيقاف زيدان بشكل مؤقت محكمة إسبانية تلغي عقوبة إيقاف زيدان بشكل مؤقت

(إفي): أصدرت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا يوم الجمعة قرارا بإلغاء قرار إيقاف الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان عن التدريب لمدة ثلاثة أشهر بشكل مؤقت.

وأصبح بمقدور زيدان قيادة فريق ريال مدريد للشباب (كاستيا) في المباراة المقبلة يوم السبت أمام رايو ب، وسيستمر في عمله حتى تبت المحكمة في القضية، وفقا لما أوضحه النادي الملكي بناء على الحكم.

وكان زيدان قد تعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الإسباني يوم 27 من الشهر الجاري بداع مزاولة مهنة التدريب دون شهادة موثقة، ليقوم ريال مدريد باستئناف الحكم.

يذكر أن "زيزو" عمل مساعدا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الماضي مع الفريق الأول للريال، وساهم في إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة، بجانب كأس الملك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع