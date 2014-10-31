أنشيلوتي: لا أحد يشعر بالضيق عندما يلعب بيل

(إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، انه لن يكون هناك أي استياء داخل الفريق بعودة الويلزي جاريث بيل للعب.

لأنه لا يمكن للاعب أن يشعر بالضيق نظرا لوجود "أحد أفضل لاعبي العالم" داخل المستطيل الأخضر.

وقال كارلو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة جرانادا خارج قواعده بالدوري الإسباني حول عودة بيل من الإصابة "لا أحد يشعر بالضيق عندما يلعب بيل لأنه اثبت أحقيته بالتواجد داخل المستطيل العام الماضي وكان أحد أهم لاعبي الفريق. لا اعتقد أن أحدا يستاء من تواجد أحد أفضل لاعبي العالم".

ورغم أن الأنظار تشير إلى أن المتضرر من عودة بيل للملاعب سيكون إيسكو ، الذي سيخرج من التشكيل الأساسي، إلا أن أنشيلوتي دافع عن أهمية المنافسة بين اللاعبين.

قائلا: "بالنسبة لي الأهم أن أرى ايسكو يلعب بشكل جيد للغاية ويمر بفترة رائعة للغاية. أما البقية فهي آراء ينبغي علينا احترامها".

وأضاف" لكن لا يجب أن ننسى أيضا أن كل من بيل وايسكو لعبا جنبا إلى جنب في العديد من المرات وسيكرران هذا الأمر من جديد. ليس من الضروري عندما يلعب أي منهما أن يجلس الأخر على الدكة".

كما دافع المدرب عن حصول العديد من لاعبيه على جوائز رابطة الدوري الإسباني الثلاثاء الماضي "بالنسبة لي لم تكن مفاجأة حصول هذا العدد من لاعبي الريال على الجوائز، فلم أندهش عندما حصل سرجيو راموس على جائزة أفضل مدافع ولا مودريتش على أفضل لاعب وسط ولا فوز كريستيانو بعدة جوائز لأنه الأفضل في العالم".

وعن إمكانية تحقيق الريال السبت لأفضل سلسلة نتائج ايجابية إذ ينتظره الانتصار الحادي عشر على التوالي، أعرب المدير الفني عن رضائه لأن الأمور تسير بصورة جيدة هذا الموسم "نحن سعداء بما نقدمه في كل مباراة، المباريات السابقة أصبحت جزءا من الماضي، قدمنا فيها أداء جيدا ونواصل مسيرتنا الجيدة، ونريد أن نستمر على هذا المنوال في مباراة الغد، فكل مباراة تمثل امتحان لنا. لا أحد يعلم أبدا ماذا سيحدث في المباراة القادمة".

وحول المنافس الأندلسي الذي يقوده مدرب أظهر إمكانياته كمدير فني، خواكين كاباروس، علق أنشيلوتي "انه فريق شهد تغيرا عن الموسم الماضي بتغيير المدرب. ستكون مباراة صعبة، فجميع الفرق التي يقودها كاباروس تقاتل طوال المباراة ولديها تنظيم جيد وتلعب جيدا على الهجمات المرتدة".

وتوافق أنشيلوتي مع ما أكده قائد الفريق، إيكر كاسياس، الذي أشار إلى أن هدف الريال حاليا هو تصدر الدوري قبل عطلة أعياد الميلاد، قائلا "اعتقد أن هذا ممكنا، كل شيء ممكن. من الواضح أن علينا مواصلة حصد النقاط لكن دون ضرورة وضع حسابات لتصدر المسابقة قبل نهاية ديسمبر وعدم النظر لجدول المباريات التي سنخوضها. فلدينا الكثير من المباريات خلال هذه الفترة وينبغي أن نخوضها بشكل جيد".

وعن تألق البرازيلي مارسيلو الذي يعد أكثر مدافع في المسابقة يخطف الكرات، قال المدرب "يبهرني هذا الرقم بعض الشيء لأن مارسيلو حقا بإمكانه اللعب على نفس المنوال بصورة متواصلة وبنفس الجودة. لم يفعل ذلك دوما لكنه الآن يقوم به بشكل مبهر وأنا سعيد للغاية بأدائه.".

وأكمل: إنه يساعد الفريق في مرحلة الهجوم على إيجاد حلول أخري بفضل مجهوده الكبير. انه يتدرب بشكل جيد للغاية وتركيزه أيضا على الجانب الدفاعي تحسن كثيرا، فليستمر على هذا المنوال".

وفي النهاية أبرز المدرب أيضا تحسن مستوى الألماني سامي خضيرة واسيير اياراميندي "انهما لاعبان هامان وستكون لهما فرصا للعب خلال الموسم. خضيرة تعافى للتو من إصابة ويتحسن مستواه البدني، ولعب 90 دقيقة في الكأس. انه لاعب هام للغاية".

واختتم تصريحاته "نفس الأمر بالنسبة لإياراميندي لأنني لا أتخيل أن بإمكان مودريتش وكروس أن يلعبا طوال الموسم في هذا المركز. لدينا لاعبين بصفات مختلفة ولكن لدينا كل الثقة فيهم لأنهم سيفيدوننا خلال الموسم".