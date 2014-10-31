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فان جال: فالكاو خارج دربي مانشستر بسبب الإصابة.. وروني سيلعب

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فان جال: فالكاو خارج دربي مانشستر بسبب الإصابة.. وروني سيلعب فان جال: فالكاو خارج دربي مانشستر بسبب الإصابة.. وروني سيلعب

كشف لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن جاهزية واين روني قائد الفريق للمشاركة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد، واستمرار غياب الكولومبي راداميل فالكاو.

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ويستضيف سيتي الشياطين الحمر يوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويعود روني من الإيقاف، بعدما غاب عن مباريات إيفرتون ووست بروميتس، وتشيلسي، وذكرت تقارير صحفية أنه تعرض لإصابة تعيقه عن العودة أمام سيتي.

وغاب فالكاو أيضا عن التعادل مع تشيلسي في الجولة السابقة، بسبب الإصابة في الكاحل.

وقال فان جال للصحفيين: "فالكاو لايزال مصابا، ولكن روني لم يكن مصابا من الأساس وسيلعب، فهو قائدنا".

وتابع "روني أكثر من سجل في شباك مانشستر سيتي في الدربي، وأنا سعيد لأنه يستطيع أن يلعب".

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