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انهيار منجم للفحم بكولومبيا يتسبب في حصار 12 عاملا

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انهيار منجم للفحم بكولومبيا يتسبب في حصار 12 عاملا انهيار منجم للفحم بكولومبيا يتسبب في حصار 12 عاملا

قالت السلطات الكولومبية اليوم الجمعة إن انهيارا وقع بمنجم للفحم في شمال غرب ولاية أنتيوكيا أدى لحصار 12 عاملا، لافتة إلى صعوبة عملية إنقاذهم.

ونقلت (فوكس نيوز) الأمريكية عن وزارة التعدين والطاقة في البلاد قولها “إن المنقذين يحاولون الآن سحب الهواء الفاسد الذي يسود الأنفاق، وأن فريق إنقاذ مختص في حالات المناجم ، فضلا عن باحثين آخرين يعملون في مكان الحادث”.

من جانبه، قال حاكم ولاية أنتيوكيا سيرجيو فاجاردو “إنه من المرجح أن يستغرق الوصول إلى الرجال في عملية الإنقاذ المعقدة للغاية لثلاثة أيام”.

يذكر أن المنطقة نفسها شهدت وقوع حادث مماثل في يونيو 2010 أسفر عن مقتل أكثر من 60 من عمال المناجم.
> أ ش أ

 

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