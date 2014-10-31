محافظ مطروح يغلق 17 عيادة خاصة ومعمل طبى ويحيل مدير مستشفي خاص للتحقيق

قامت مديرية الشئون الصحية بمطروح بالمرور على المنشأت الطبية بمدينتي مرسي مطروح والحمام لاستصدار قرارات غلق للعيادات الخاصة والمعامل الطبية المخالفة التي تعمل بدون ترخيص بناء على توجيهات محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي .

وأعلن مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح عن قيام إدارة العلاج الحر بحملة على المنشأت الطبية على العيادات الخاصة والمعامل الطبية الغير مرخصة بناء على توجيهات محافظ مطروح .

وأسفرت الحملة عن غلق 11 عيادة بمدينة الحمام تعمل بدون ترخيص وغلق 3 عيادات و 3 معامل طبية بمدينة مرسي مطروح تعمل بدون ترخيص مخالفة لقانون العلاج الحر رقم 153 لسنة 2004 وتم احالة جميع قرارات الغلق إلى النيابة للنظر والتصرف .

وأضاف أن المحافظ وجه لإدارة العلاج الحر بالمرور المفاجئ على أحدي المستشفيات الخاصة التي تعمل فى تخصص النسا والتوليد بمدينة مرسي مطروح بناء على شكوى واردة من أحد المواطنين وبعد عرض نتائج المرور .

وقرر المحافظ احالة مدير المستشفي إلى لجنة أداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة للقصور فى عدم توفير طبيب أطفال بالمستشفي لمناظرة الأطفال بعد الولادة أو بعد العمليات القيصرية وعدم توفير سيارة اسعاف خاصة مجهزة لنقل الحالات الحرجة وعدم التنسيق مع مستشفي مطروح العام و مستشفي الأطفال وبناء عليه تم إحالة الموضوع إلى النيابة للتحقيق .

ومن جانبه أكد اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح على دعمه للحملات المستمرة على المنشأت الطبية الغير مرخصة لكي يشعر المواطن بالرقابة على العيادات الخاصة والمعامل الطبية والمنتشرة خلال الفترة السابقة بصورة ملفته وذلك حرصاً على حياة المواطنين .