إغلاق بوغاز رشيد بعد غرق مركب صيد ونجاة 3 صيادين من الموت

نجا 3 صيادين من الموت، إثر غرق مركب” صلاح العتر الجديد”، قبالة بوغاز رشيد.

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين، أنه نظراً لسوء حالة بوغاز رشيد الذي حذرت نقابة الصيادين من خطورته بعد أن أصبح مقبرة لمراكب الصيد ولم ينتبه أي مسئول عن وزارة الري أو حماية الشواطئ حيث تعرض أحد مراكب الصيد إلي الغرق وسط بوغاز رشيد أثناء قدومها من ميناء الصيد بدمياط مما أدى إلي غلق البوغاز وتوقف حركة مراكب الصيد بالبوغاز.

وكان صاحب المركب أحمد عبد الحي الادكاوي كان قد قام بشراء مركب الصيد من دمياط وأثناء قدومها إلي بوغاز رشيد غرقت وسط البوغاز.

وطالب نقيب الصيادين أحمد نصار سرعة تدخل المسئولين إلي انتشال المركب وسرعة تطهير البوغاز حتى تعود حركة الصيدإلى طبيعتها خاصة مع قدوم فصل الشتاء.