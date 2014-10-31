نيابة السويس تعاين موقع حريق شركة الزيوت المتكاملة للوقوف على أسباب الحادث

قام فريق من نيابة السويس الكلية، مساء الجمعة، بالانتقال لمعاينة موقع حريق شركة الزيوت المتكاملة بمنطقة الأدبية بالسويس.

وأمرت النيابة بانتداب لجنة ثلاثية من وزارة الصناعة والمعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق لكشف ملابساته ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وتحديد سند تلك المسؤولية وتقدير فيمة الخسائر والتلفيات، واستدعاء المسؤول عن الأمن الصناعي ومسؤول الوردية التي وقع الحريق أثناء عملها لسؤالهم عن أسبابه.

وقالت مصادر عمالية بشركة الزيوت المتكاملة بالسويس، إن قيمة الخسائر المبدئية تتجاوز 40 مليون جنيه، وجاري حصرها من خلال لجنة من الشركة ووزارة الصناعة.

وأكد اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إنه تمت السيطرة على الحريق وإخمادة، والذي استمر نحو 5 ساعات متواصلة، وتمت عمليات التبريد لضمان عدم نشوب الحريق مرة أخرى.