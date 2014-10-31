«أحفاد الصحابة»: نتواجد أمام «الحسين» لمنع الشيعة من الاحتفال بعاشوراء

قرر «ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت»، تنظيم وقفات، والتواجد طيلة الأسبوع المقبل، أمام مسجد الحسين، بمناسبة ذكرى يوم عاشوراء، لمنع الشيعة من المشاركة بالاحتفالات.

وقال ناصر رضوان، منسق الائتلاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الهدف من الوقفات التصدي للمد الشيعي، ومنعهم من المشاركة بذكرى يوم عاشوراء.

وأضاف «رضوان»، أنهم يرددون في حتفالاتهم سب واتهام بالكفر للصحابة وأمهات المؤمنين، موضحا أنهم لم يحصلوا على موافقة أمنية للوقفات أمام الحسين، لأنهم سيتواجدون فقط لصد مخالفات الشيعة وتسليمهم لأجهزة الأمن.

فيما أصدر الائتلاف بيانا، قال فيه «ندعو للتصدي لدين الشيعة وأذناب الحرس الثوري الإيراني».