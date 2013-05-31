Justin Bieber والد لطفلة تشبهه؟

يبدو أنّ المشاكل لا تُفارق المغنّي "Justin Bieber"، إذ بعد أن اتّهمته ماريا ياتير منذ عام ونصف، بأنّه والد طفلها، تعود سيّدة أخرى لتتّهمه بنفس الاتهام.

وجاء اتّهام السيّدة التي تبلغ من العمر 25 عاماً خلال مقابلة أجرتها مع إحدى المجلات الأمريكيّة، وقالت فيها إنّ Bieber قضى معها ليلة واحدة منذ أربعة أعوام، وبعد انتهاء ليلتهما كتب لها رسالة قال فيها: «أشكرك على ليلة أمس، وأتمنّى أن تحتفظي بالسرّ».

وتابعت المرأة القول إنّها أنجبت طفلتها في شهر أكتوبر عام 2010، ولكنّها أبقت الأمر سرّاً، وأخفته عن Bieber كي تحمي ابنتها، التي تشبه Bieber كثيراً.

وفي المقابل، نفى أصدقاء Bieber اتهامات هذه السيّدة، وشدّدوا على أنّ غايتها الحصول على المال فقط، وأنّ ما تقوله ربّما يوتّر العلاقة بين النجم الكنديّ وصديقته selena Gomez.