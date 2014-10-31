بالفيديو..رئيس الهيئة القومية للأنفاق: “السيسي قال لي فلوس المترو موجودة”

أكد اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن العمل في المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بدأ بالفعل، مضيفًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ ثلاث مراحل للمترو في وقت واحد، حيث إن مستقلي المترو يزيدون يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن أكثر من 3 ملايين و500 ألف مواطن يستخدمون خطوط المترو الثلاثة يوميًا.

وأشار “النجدي”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية لبنى عسل، إلى أن تكلفة إنشاء خطوط المترو وأنفاق سيناء تبلغ 80 مليار جنيه، مضيفًا: “لما طلبت الفلوس دي من الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لي المبلغ موجود”.

ولفت “النجدى”، إلى أن الهيئة تتواصل مع سكان منطقة الزمالك؛ لشرح المخطط الخاص بالمرحلة الثالثة للخط الثالث من المترو.

وتابع “الجندى”، أن التكلفة الإنشائية للخط الرابع من مترو الأنفاق تقترب من 11 مليار جنيه، مؤكدًا أن بداية الحفر في المرحلة الأولى من الخط الرابع ستكون في منتصف العام المقبل 2015.

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