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فريق العالم - باسم مرسي يفضل إبراهيموفيتش مع رونالدو وميسي

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فريق العالم - باسم مرسي يفضل إبراهيموفيتش مع رونالدو وميسي فريق العالم - باسم مرسي يفضل إبراهيموفيتش مع رونالدو وميسي

يعرض FilGoal.com اختيارات باسم مرسي مهاجم الزمالك لفريق العالم، والذي يضم أفضل نجوم كرة القدم في عام 2014 من وجهة نظره.

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وجاءت اختيارات كوفي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار لاعب وسط الزمالك زلاتان إبراهيموفيتش لقيادة هجومه بجوار الثنائي الذهبي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بينما يحرس مانويل نوير عرين فريق العالم.

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