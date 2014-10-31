فريق العالم - باسم مرسي يفضل إبراهيموفيتش مع رونالدو وميسي

يعرض FilGoal.com اختيارات باسم مرسي مهاجم الزمالك لفريق العالم، والذي يضم أفضل نجوم كرة القدم في عام 2014 من وجهة نظره.

فريق العالم - كوفي يختار كوستا مع نجوم ريال وبرشلونة

فريق العالم - فتح الله يختار بيكيه قائدا للدفاع

فريق العالم - أحمد جعفر يفضل روبن على رونالدو

وجاءت اختيارات كوفي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار لاعب وسط الزمالك زلاتان إبراهيموفيتش لقيادة هجومه بجوار الثنائي الذهبي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بينما يحرس مانويل نوير عرين فريق العالم.