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«الحوثيون» يمهلون الرئيس اليمني 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة

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أمهل زعيم قبلي من المتمردين الحوثيين في اليمن الجمعة الرئيس عبدربه منصور هادي 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة محذرا من أنه سيتم تشكيل «مجلس إنقاذ وطني» في حال لم يقم بذلك.

وقد استفاد الحوثيون من عدم الاستقرار في اليمن منذ انتفاضة 2011 ضد الرئيس السابق على عبدالله صالح، للسيطرة في 21 سبتمبر على صنعاء بعد شهر من التصعيد في الشارع، ووقعوا في اليوم نفسه اتفاقا للسلام ينص على تشكيل حكومة جديدة.
> ورغم تكليف رئيس للوزراء إلا أن التي يفترض أن تمثل سائر الأطراف لم تشكل بعد.

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