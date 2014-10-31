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بالفيديو .. أحمد فتحي يسجل أول أهدافه في الدوري القطري

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بالفيديو .. أحمد فتحي يسجل أول أهدافه في الدوري القطري بالفيديو .. أحمد فتحي يسجل أول أهدافه في الدوري القطري

نجح أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وأم صلال الحالي في تسجيل أول أهدافه في الدوري القطري في مرمى الأهلي.

وحل أم صلال ضيفا على الأهلي في الجولة العاشرة من دوري نجوم قطر.

وعندما كانت الساعة تشير إلى الدقيقة 68، سجل الجوكر أحمد فتحي هدف أم صلال الأول في المباراة وهدفه الشخصي الأول مع الفريق.

وتوغل فتحي داخل منطقة الجزاء ليستغل تمرير عبد القادر ألياس ويضع رأسية متقنعه على يمين الحارس.

شاهد - هدف فتحي في مرمى الأهلي

وانتقل فتحي من الأهلي إلى أم صلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يوقع عقدا مدته ثلاث سنوات مع الفريق.

ويحتل أم صلال المركز الثامن قبل بداية الجولة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث على سلم الترتيب.

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فيديو اليوم السابع

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