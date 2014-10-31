محافظ المنيا يتفقد متابعة حالة المراسي النهرية

قام محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة الجمعة 31 أكتوبر، بجولة تفقدية لعدد من المراسي النيلية بالمنيا.

تفقد المحافظ مرسى اخناتون والمرسى المجاور للمسرح الروماني، وذلك لبحث إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها، والوقوف على حالة المعديات بالمرسي لتحقيق أفضل استفادة منها، كما بحث إعادة تأهيل وتشغيل عدد من الأتوبيسات النهرية بالمرسى .

استقل المحافظ خلال جولته النيلية أحد اللنشات للوصول إلى المرسي الخاص بالحديقة الدولية والتي تقع على مساحة 13 فدانا بمنطقة أبو فليو بشرق النيل، حيث تفقد المحافظ الحديقة والتقى بعدد من روادها واستمع إلى مقترحاتهم حول إمكانية تطوير وإعادة تجديد الحديقة مرة أخرى.

وبحث المحافظ سبل تطويرها بما يساهم في توفير المزيد من أماكن الترفية للمواطنين وزيادة موارد المحافظة.

واستمع زيادة من مسؤولي الحديقة لشرح حول طبيعة العمل وعدد العاملين وحجم الإقبال والإيرادات خلال الفترة الماضية وسبل تطوير وتنمية الحديقة.

والتقى خلال جولته بعدد من المواطنين يقومون بالصيد، حيث دار حوار بينه وبين المواطنين حول أفضل الأوقات والأماكن للصيد، واستمع المحافظ لمقترحات عدد منهم حول إمكانية تطوير المراسي النهرية والاستفادة منها.