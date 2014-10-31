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غدًا.. استئناف محاكمة 67 إخوانى فى واقعة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة‎ سوهاج

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غدًا.. استئناف محاكمة 67 إخوانى فى واقعة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة‎ سوهاج غدًا.. استئناف محاكمة 67 إخوانى فى واقعة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة‎ سوهاج

صورة أرشيفية

ت​ستئناف محكمة جنايات سوهاج، غد السبت، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، نظر جلسات محاكمة 67 من المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم 8محبوسين متهمين في واقعة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية إلي جلسة الغد لاستكمال المرافعات .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام محافظة سوهاج، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي علي قوات تأمين المبني، والشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع سوهاج والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكانت المحكمة قد اجلت المحاكمة إلى جلسة اليوم للاستماع إلى شهود الإثبات.

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