«مطار برج العرب» البوابة الخلفية لهروب قيادات الإخوان للخارج

كتبت: هاجر محمود

«مطار برج العرب».. ربما أصبح كلمة السر التى تفسر هروب عدد من قيادات الإخوان خارج الأراضى المصرية، خلال الشهور الماضية، حيث جددت قضية منع نجلتى الشاطر من السفر عبر المطار، الأثنين الماضى، التساؤلات وعلامات الاستفهام حوله بإعتباره المنفذ الأسهل للهروب .

ويتخد قيادات الإخوان عدد من الطرق للخروج مصر ، هروبًا من الملاحقات الأمنية، فلم يكن هروب نائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، وجمعة أمين، قبل إسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو، سوى أولى الحلقات فى سلسلة الهروب، التى جاء فيها هروب عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية، انتهاء بهروب المستشار وليد شرابى منسق حركة قضاة من أجل مصر.

ونجلتا الشاطر ليسوا أول من يتخد ” مطار برج العرب”، منفدًا للهروب من مصر، بل سبقها عدد من رموز الإخوان والحزب الوطنى، منهم القيادي الإخواني مختار محمد محمود العشري، وأحمد مرسي نجل الرئيس المعزول، وأيمن حجازي أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة .

وقال الخبير الأمنى، اللواء فاروق المطرحى، إن اتخاذ قيادات الإخوان من مطار برج العرب ، منفذًا سهًلا لهم ، يرجع إلى اعتقادهم سهولة الإجراءات الأمنية التى تمارسها السلطات داخل هذا المطار بالتحديد.

وأضاف أن القبضة الأمنية فى المطار ضعيفة ، ولم يستبعد وجود قيادة إخوانية داخله تسهل إجراءات السفر غير السليمة لعناصر الإخوان، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المطارات والمؤانى والحدود المصرية لمنع تكرار تلك الحوادث .

1ـ منع ابنتى خيرت الشاطر من السفر بمطار برج العرب

قررت سلطات مطار برج العرب بالإسكندرية، الاثنين الماضى، منع كل من مريم وفاطمة الزهراء ابنتى القيادى الإخوانى خيرت الشاطر من السفر.

كانت سلطات المطار قد فوجئت بقيام ابنتى القيادى الإخوانى خيرت الشاطر بجماعة الإخوان الإرهابية والمحبوس حاليًا بمحاولة السفر على طائرة “فلاى دبي” والمتجهة إلى البحرين، وضبط مع ابنتى الشاطر حوالى 18 ألف دولار و220 يورو ومائتى جنيه إسترلينى، وتم التحفظ على الأموال ومنعهما من السفر.

وعلقت عائشة الشاطر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة : «منع أخواتي من السفر وسرقة أموالهم ليس بقرار أو منع قانوني أو حكم قضائي وإنما عقابا لأنهم أبناء خيرت الشاطر في دولة لا يحكمها قانون وإنما غابة».

ومن جانبه قال أشرف عمران عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان إنه سيتم الطعن على قرار منع نجلتى خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان من السفر من مطار برج العرب، موضحا أن قرارات المنع تصدر بالأسماء نتيجة وجود تهم معينة، وأنهما ليسوا على علم بالتهم الموجهة لنجلتى نائب مرشد الجماعة، موضحا أن الطعن يكون خلال 60 يوما فقط من صدور قرار بالمنع، لافتا إلى أن القرارات التى صدرت ضد جماعة الإخوان لا تمنع أعضاء الجماعة من السفر إلا إذا كانوا متهمين فى قضايا.

>2ـ حبس القيادي الإخواني مختار العشري 3 شهور مع النفاذ لتزويره جواز سفر

>

كانت السلطات اللبنانية، قد ألقت القبض على القيادى الإخوانى مختار العشرى، داخل مطار بيروت بجواز سفر مزور، حيث نجح فى خداع ضباط الجوازات بمطار برج العرب، بعدما قام بتزوير جواز سفر أخيه بتغيير الصورة، وتمكن بالفعل من مغادرة البلاد متوجها إلى لبنان، وفشل رجال أمن المطار فى التعرف عليه.

وفور وصوله إلى مطار بيروت تمكن رجال الأمن هناك من ضبطه وترحيله إلى السلطات المصرية عبر مطار القاهرة الدولى.

ومن جانبها رفضت السلطات المصرية، الاعتراف بالأزمة المتمثلة فى هروب القيادى الإخوانى عبر أحد منافذها الجوية المفترض تميزها بقبضة أمنية مشددة، حيث اختلقت قصة وهمية عن مغادرته البلاد على ظهر مركب صيد، وبعد أن وصل مطار القاهرة الدولى مرحلا من لبنان، تم ترحيله إلى جهة سيادية مصرية لمباشرة التحقيق معه فى التهم المنسوبة إليه، حيث قضت محكمة جنح النزهة بالحبس مدة 3 اشهر مع النفاذ بتهمة التزوير واستخدام جواز سفر مزور.

3ـ منع نجل الرئيس المعزول من السفر إلى قطر

وحاول نجل الرئيس المعزول، أيضًا، خلال شهر فبراير الماضى، السفر إلى قطر،عبر مطار برج العرب، وقررت السلطات منعه بناء على طلب من إحدى الجهات الأمنية.

وأثناء إنهاء إجراءات الجوازات تبين وجود قرار بالمنع من السفر، فقامت السلطات بإنزال حقائبه ومنعه والسماح له بالدخول إلى البلاد.

4ـ أيمن حجازي أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة

ألقت قوات الأمن بمطار برج العرب بالإسكندرية، القبض علي أيمن حجازي، أثناء استعداده لمغادرته البلاد، خلال شهر فبراير الماضي، وتم القبض عليه تنفيذا لأمر ضبطه وإحضاره الصادر بحقه من النيابة العامة لاتهامه في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.

ويواجه المتهمون فى تلك القضية، تهمة ارتكاب أفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع مظاهرات يناير، واقتحام السجون بالتعاون مع عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية حزب الله اللبناني، وتفجير الأكمنة الحدودية وخطوط الغاز على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة.

وأكد العميد خالد عكاشة، تعدد محاولات الإخوان للهروب خارج مصر عبر «برج العرب»ـ على الرغم من عدم نجاح أغلب المحاولات ـ ، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى ضعف عمليات الرقابة بالمطارات الموجودة بالأقاليم مقارنة بمطار القاهرة الدولى .

وأضاف أن المطار مختص بشركات الطيران منخفضة التكلفة، والتى تقل المسافرين إلى مطارات فرعية بالدول الإخرى، بالإضافة إلى اعتقادهم غياب مكاتب أمن الدولة والملاحقات الأمنيةعلى الرغم من وجود شبكة بيانات واحدة موجودة بكافة المطارات .



>